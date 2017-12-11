"Орденом святой Екатерины".

В День героев Отечества в Екатеринбурге состоялась первая церемония вручения "Ордена святой Екатерины". Этой награды удостоены 10 свердловчан, среди которых слесарь-спасатель АО "Екатеринбурггаз" Андрей Ярков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Специальная награда была учреждена Фондом святой Екатерины в 2017 году для поощрения социально активных горожан, которые самоотверженно работают в повседневной жизни, и тех, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации.

"Это самоотверженные и стойкие люди. Именно силой духа прославилась великомученица Екатерина, в честь которой назван орден и фонд, его учредивший. Низкий поклон нашим героям и огромная благодарность духовенству за идею создания фонда, а меценатам - за ее воплощение. Радует, что в Свердловской области такие ориентиры есть. И с каждым годом, я уверен, мы будем узнавать о новых примерах мужества", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

28 февраля 2017 года Андрей спас 6-летнего мальчика во время пожара. Возгорание произошло доме по улице Куйбышева. Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем в квартире на 2 этаже. Когда аварийная бригада газовой службы прибыла на место, обнаружила сильное задымление в подъезде. Слесари-спасатели "Екатеринбурггаза" смогли установить заглушку в кран на разводке, выбежали из подъезда и увидели, что в окно на 3 этаже стучит ребенок и просит о помощи. Андрей Ярков бросился его спасать из дымовой ловушки.

"Было очень сильное задымление, работали почти вслепую. Мальчишка испугался, конечно, но держался молодцом. Не считаю, что я сделал что-то выдающееся, так поступил бы каждый. Хочу только обратиться к жителям Екатеринбурга – не закрывайте проезды во дворы автомобилям экстренных служб. Мальчик стучал в окно, выходящее во двор, а пожарная машина туда проехать не смогла. Хорошо, что все закончилось благополучно", - рассказал Андрей Ярков после происшествия.

Наградной знак "Орден святой Екатерины" планируется вручать два раза в год в торжественной обстановке с участием учредителей Фонда святой Екатерины и губернатора Свердловской области.