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Европа проиграла ОАЭ битву за уральских туристовСегодня в 11:10

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В фаворитах и Сочи.

Объединенные Арабские Эмираты стали самым востребованным направлением на декабрь и новогодние каникулы у уральских туристов.

"Эмираты – и самостоятельный курорт, и удобный транзитный узел. У нас запущено очень много перелетов в этом направлении. Раньше на новогодние каникулы в Екатеринбурге запускали короткие цепочки рейсов в Европу. Сейчас этого нет, так как нет спроса. Кто хочет, летит в Европу на регулярных рейсах с пересадкой в Москве или Хельсинки", - рассказал "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Также популярностью у уральцев пользуется Сочи, авиасообщение с которым открыто круглый год. В межсезонье путевка вместе с перелетом на российский курорт может обойтись всего 5-7 тысяч рублей. В новогодние каникулы цены существенно поднялись, но путешественников это не остановило. Традиционно востребованы перелеты в Москву и Санкт-Петербург.

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