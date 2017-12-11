Легко купить, невозможно продать: ТОП невостребованных машинСегодня в 11:00
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На вторичном рынке.
Эксперты "За рулем" составили рейтинг автомобилей, которые практически невозможно перепродать. Аналитики основывались на данных за второе полугодие 2017 года для машин стоимостью до одного миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
Первые места в ТОПе заняли Mercedes-Benz B-класса и седан Ford Fiesta. Объективных причин для плохого спроса этих моделей на вторичке эксперты не нашли. Skoda Yeti и Nissan Qashqai c наддувным бензиновым мотором 1.2 TSI (3-е и 4-е места соответственно) отпугивают покупателей скромными динамическими характеристиками и народной молвой об их ненадежности. Замыкает пятерку Opel Astra J с кузовом хэтчбек в начальных комплектациях.
В дюжине невостребованных также Chevrolet Cruze с бензиновым турбомотором 1.4, кроссоверы Hyundai Tucson с роботизированной коробкой передач, Suzuki Grand Vitara с механической коробкой передач, Nissan Terrano, Suzuki SX4, хэтчбек Hyundai i30 и пикап Mitsubishi L200.
Чаще всего на снижение спроса влияют высокая цена, позиционирование марки, оснащенность комплектации и специфичность модели.
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