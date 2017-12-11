И отметили достойных.

8 декабря 2017 года в Нефтеюганске прошел круглый стол "Ценности добровольчества". Мероприятие, прошедшее с участием представителей горадминистрации, было приурочено к Всемирному дню волонтера, который отмечается 5 декабря. Подведение итогов работы добровольцев, а также обмен опытом состоялись в Центре молодежных инициатив, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

"На сегодня в Нефтеюганске насчитывается 14 волонтерских площадок. 300 человек в возрасте до 55 лет помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, разыскивают пропавших, учатся оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях", - отметила куратор волонтерского движения, главный специалист отдела молодежной политики департамента образования администрации Нефтеюганска Лариса Чертова.

В основном в волонтерской деятельности участвуют подростки и молодые люди до 30 лет. Но есть в Нефтеюганске и "серебряные" волонтеры - старше 55 лет.

С Днем добровольца собравшихся поздравила заместитель директора городского департамента образования Татьяна Лямова, пожелав всем успехов, удачи и реализации всего задуманного.

Волонтеры из школы №2 рассказали о помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Школьник устраивают мини-праздники на дому для детей-инвалидов, а в преддверии новогодних праздников намерены поздравить всех своих подопечных. Кроме того, добровольцы изучают русский жестовый язык и этику общения с особыми людьми.

16 руководителям волонтерских площадок Нефтеюганска были вручены благодарственные письма за подписью руководителя департамента образования города Татьяны Мостовщиковой. Еще 29 активистов получили благодарственные письма от ЦМИ.

Стоит отметить, что грядущий 2018 год объявлен в России Годом добровольца. Весной заработает интернет-портал с информацией о всех волонтерских организациях страны.