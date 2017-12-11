В екатеринбургском Академическом вырос яркий детский садСегодня в 13:41
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Всего за полгода.
В екатеринбургском микрорайоне Академический в преддверии Нового года откроется новый яркий трехэтажный детский сад. МАДОУ №43, рассчитанное на 250 малышей (10 групп), расположено по улице Вильгельма де Геннина, 38.
Возведение здания из панелей филигран заняло считанные месяцы. Вписать в яркую среду Академического облицованный белым и серым силикатным кирпичом SiMAT детсад помогли разноцветные металлические панели, сообщили "Уралиинформбюро" в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".
Внутри все еще ярче: стены окрашены в сочные желтые и зеленые оттенки, для отделки санузлов применена кафельная плитка с детскими рисунками. В группах помимо современных столов и стульчиков, стеллажей для игрушек установлены доски и проекторы, на которых воспитатели будут демонстрировать дидактический материал. Пол застелен линолеумом из натуральных материалов.
В каждой группе предусмотрена буфетная комната с отдельным входом из коридора. Пищеблок оборудован пароконвектоматами, картофелечистками, миксерами, электрокотлами и даже огромной мультиваркой. Отдельно установлены холодильные и морозильные камеры. "Таскать" кастрюли с супом и компотом по этажам будет лифт.
В спортивном зале уложено специальное прорезиненное покрытие, чтобы снизить нагрузку на суставы и смягчить падения детей. В музыкальном зале возведена сцена, есть и настоящий занавес – малыши станут давать праздничные концерты для родителей.
За безопасностью детей будут следить 28 видеокамер (13 снаружи и 15 – внутри здания). На окнах, створки которых закрываются на ключ, установлена сигнализация, а на калитках - домофоны.На участках для прогулок установлены малые архитектурные формы, которые выбирали сами воспитатели. На спортплощадке уложено резиновое покрытие и сделаны маленькие футбольные ворота. Оставить санки на день можно будет на специальной парковке.
"Для возведения садиков "Атомстройкомплекс" традиционно применяет панели филигран. Это позволяет ускорить процесс строительства и минимизировать трудозатраты отделочников – ведь панели не нужно дополнительно выравнивать и штукатурить, они сразу готовы к финишной окраске. Этот садик мы строили в летний период, поэтому филигран использовали не только для возведения стен, но и для перекрытий. Коробку здания собрали, как детский конструктор – всего за 1,5 месяца! Хочется отметить помощь и отзывчивость заведующей детским садом: она активно с нами сотрудничала с начала строительных работ, присутствовала на всех оперативных совещаниях. Мы постарались учесть максимум ее пожеланий – например, изменили озеленение территории, посадили во дворе пушистую елку, чтобы ребята могли ее наряжать, подобрали кустарники, которые цветут с ранней весны до конца осени. В целом, постарались сделать садик комфортным и удобным как для детей, так и для тех, кто будет в нем работать. Надеюсь, нам это удалось!" - отметил руководитель проекта Александр Трухин.
Торжественное открытие детсада намечено на конец декабря. Первых воспитанников он примет уже в начале 2018 года.
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