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Тюменские ветврачи "прогнали" африканскую чуму свинейСегодня в 13:48

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Карантин отменен.

В Тюменской области с 11 декабря 2017 года отменен карантин по африканской чуме свиней, действовавший на территории Исетского района с 10 ноября. Соответствующий указ выпустил начальник Управления ветеринарии региона Вадим Шульц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

Согласно документу, в течение шести месяцев сохраняются некоторые ранее введенные ограничения. А именно, запрет на вывоз мяса, полученного от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 градусов, за пределы территории второй угрожаемой зоны. Кроме того, запрещается реализация свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, за исключением предусмотренных ветеринарными правилами случаев, а также закупка свиней у населения.

Стоит напомнить, что очаг африканской чумы свиней был выявлен в селе Шорохово 10 ноября. В населенном пункте полностью уничтожили поголовье личных хозяйств, а также ликвидировали 16 200 хряков, которые содержались в свинокомплексе.

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