В цистернах.

Ремонт 300-миллиметрового водовода, лопнувшего 10 декабря на перекрестке улиц Вайнера и Антона Валека, может начаться уже сегодня. МУП "Водоканал" должен согласовать план раскопок с другими собственниками сетей, расположенных в зоне аварии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Коммунальная авария привела к отключению от водоснабжения трех домов по улицам Вайнера и Володарского. Одно из пострадавших зданий (Вайнера, 1) является жилым. В остальных расположены государственные организации и частные фирмы.

В частности, в доме №9 по Володарского находится дом культуры ГУВД (где в 1986 году зародился Свердловский рок-клуб), а в зданиях по Володарского, 7 и Вайнера, 1 — несколько турфирм и строительная компания. В беседе с корреспондентом агентства строители сообщили, что холодная вода в их офисе есть, а "горячей нет в принципе". А туроператоры впервые услышали о произошедшей аварии из уст журналистов. Как оказалось, горячая вода у них имеется, а вот холодной, наоборот, нет.

Остальные кварталы, запитанные на поврежденную магистраль, на данный момент подключены к резервной схеме.

"Вчера наши сотрудники устранили последствия излива холодной воды и организовали подвоз питьевой воды в автоцистернах для жителей пострадавшего дома, — пояснили в пресс-службе МУПа. — Сегодня мы ждем представителей организаций, эксплуатирующих сети в этом районе, чтобы сверить с ними планы раскопочных работ". Точные сроки завершения ремонтных работ в пресс-службе "Водоканала" назвать отказались.

В компании считают, что минимизировать количество аварий на сетях в зимний период можно, только меняя не меньше 50 километров труб в год. "Существующего тарифа хватает на то, чтобы поддерживать сети в рабочем состоянии до момента аварии, а для их модернизации существующего тарифа недостаточно, — посетовали они. — Поэтому в данный момент мы можем лишь говорить об устранении последствий аварии в минимальные сроки и с минимальным дискомфортом для жителей".