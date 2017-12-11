На 4%.

С 1 января 2018 года служащие федеральных госорганов будут получать на 4% больше. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Последний раз зарплату госслужащим поднимали в 2013 году.