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В 2018 год российским чиновникам поднимут зарплатуСегодня в 13:17

  • Текст

На 4%.

С 1 января 2018 года служащие федеральных госорганов будут получать на 4% больше. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Последний раз зарплату госслужащим поднимали в 2013 году.

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