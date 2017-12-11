Героям и социально активным свердловчанам.

В День героев Отечества в столице Урала были вручены первые десять "Орденов святой Екатерины". Фонд святой Екатерины учредил награду в 2017 году для поощрения социально активных горожан и тех, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации.

В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, учредители Фонда святой Екатерины - председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин и его супруга Татьяна Алтушкина, председатель совета директоров Трубной металлургической компании и группы "Синара" Дмитрий Пумпянский, собственник торговой компании "Сима-ленд" Андрей Симановский.

Почетными гостями стали представители митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и Александрийский и всея Африки Феодор II, прибывший в уральскую столицу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Среди удостоившихся "Ордена святой Екатерины" Людмила Петухова - бессменный руководитель екатеринбургского Социально-педагогического центра реабилитации детей-инвалидов со дня его открытия в 1992 году. Она сумела сплотить педагогов-единомышленников и родителей, что позволяет создавать проекты и программы, направленные на оказание поддержки семьям, воспитывающим инвалидов с детства.

Наградные знаки получили сотрудники патрульно-постовой службы Михаил Лебедев, Алексей Легаев и Василий Шабров, в марте спасшие мужчину из горящего дома. Подогнав служебный автомобиль к зданию, они залезли на его крышу и вручную отогнули угол решетки на окне второго этажа - мужчина смог выбраться из горящей квартиры. До приезда спасателей и медиков полицейские эвакуировали из подъезда других жильцов, в том числе ребенка.

Также в числе награжденных - организатор и бессменный руководитель выездной епархиальной хосписной службы Елена Шарф, работающая на своем посту уже 15 лет. Служба оказывает паллиативно-медицинскую помощь тяжелым онкологическим больным. Елена Станиславовна сама ухаживает за больными, находя особые слова для каждого. По ее словам, хосписная служба - это философия сострадания, это особое отношение к больному как к личности до самой последней минуты его жизни и желание облегчить его страдания.

"Это самоотверженные и стойкие люди. Именно силой духа прославилась великомученица Екатерина, в честь которой назван орден и фонд, его учредивший. Низкий поклон нашим героям и огромная благодарность духовенству за идею создания фонда, а меценатам - за ее воплощение. Все вместе мы подаем пример единства, стремления к общей цели - процветанию родного края. Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: "У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей". Радует, что в Свердловской области такие ориентиры есть. И с каждым годом, я уверен, мы будем узнавать о новых примерах мужества", - сказал глава региона Евгений Куйвашев.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл надеется, что благодаря предстоятелю Александрийской церкви деятельность добрых людей всегда будет благословлена.

"Пусть всегда среди нас будут те люди, которыми можно гордиться и благодаря которым можно радоваться, что в нашем народе еще много всего доброго и славного. За такие поступки они сегодня отмечены общественным признанием и наградами, и к этому будут стремиться многие и многие люди", - отметил он.

Подобные мероприятия, на которых чествуют свердловчан, должны стать доброй традицией, считает один из учредителей Фонда святой Екатерины Дмитрий Пумпянский.

"Наградной знак "Орден Святой Екатерины" - это, прежде всего, признание тех людей, которые своей активной жизненной позицией сохраняют наши традиционные ценности, показывая своим примером, что в мире до сих пор торжествуют доброта, порядочность и человеколюбие, и добро всегда побеждает зло", - подчеркнул директор фонда Александр Андреев.