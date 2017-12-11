В Екатеринбурге вручили первые "Ордена святой Екатерины"Сегодня в 13:04
- Текст
Героям и социально активным свердловчанам.
В День героев Отечества в столице Урала были вручены первые десять "Орденов святой Екатерины". Фонд святой Екатерины учредил награду в 2017 году для поощрения социально активных горожан и тех, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации.
В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, учредители Фонда святой Екатерины - председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин и его супруга Татьяна Алтушкина, председатель совета директоров Трубной металлургической компании и группы "Синара" Дмитрий Пумпянский, собственник торговой компании "Сима-ленд" Андрей Симановский.
Почетными гостями стали представители митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и Александрийский и всея Африки Феодор II, прибывший в уральскую столицу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Среди удостоившихся "Ордена святой Екатерины" Людмила Петухова - бессменный руководитель екатеринбургского Социально-педагогического центра реабилитации детей-инвалидов со дня его открытия в 1992 году. Она сумела сплотить педагогов-единомышленников и родителей, что позволяет создавать проекты и программы, направленные на оказание поддержки семьям, воспитывающим инвалидов с детства.
Наградные знаки получили сотрудники патрульно-постовой службы Михаил Лебедев, Алексей Легаев и Василий Шабров, в марте спасшие мужчину из горящего дома. Подогнав служебный автомобиль к зданию, они залезли на его крышу и вручную отогнули угол решетки на окне второго этажа - мужчина смог выбраться из горящей квартиры. До приезда спасателей и медиков полицейские эвакуировали из подъезда других жильцов, в том числе ребенка.
Также в числе награжденных - организатор и бессменный руководитель выездной епархиальной хосписной службы Елена Шарф, работающая на своем посту уже 15 лет. Служба оказывает паллиативно-медицинскую помощь тяжелым онкологическим больным. Елена Станиславовна сама ухаживает за больными, находя особые слова для каждого. По ее словам, хосписная служба - это философия сострадания, это особое отношение к больному как к личности до самой последней минуты его жизни и желание облегчить его страдания.
"Это самоотверженные и стойкие люди. Именно силой духа прославилась великомученица Екатерина, в честь которой назван орден и фонд, его учредивший. Низкий поклон нашим героям и огромная благодарность духовенству за идею создания фонда, а меценатам - за ее воплощение. Все вместе мы подаем пример единства, стремления к общей цели - процветанию родного края. Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: "У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей". Радует, что в Свердловской области такие ориентиры есть. И с каждым годом, я уверен, мы будем узнавать о новых примерах мужества", - сказал глава региона Евгений Куйвашев.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл надеется, что благодаря предстоятелю Александрийской церкви деятельность добрых людей всегда будет благословлена.
"Пусть всегда среди нас будут те люди, которыми можно гордиться и благодаря которым можно радоваться, что в нашем народе еще много всего доброго и славного. За такие поступки они сегодня отмечены общественным признанием и наградами, и к этому будут стремиться многие и многие люди", - отметил он.
Подобные мероприятия, на которых чествуют свердловчан, должны стать доброй традицией, считает один из учредителей Фонда святой Екатерины Дмитрий Пумпянский.
"Наградной знак "Орден Святой Екатерины" - это, прежде всего, признание тех людей, которые своей активной жизненной позицией сохраняют наши традиционные ценности, показывая своим примером, что в мире до сих пор торжествуют доброта, порядочность и человеколюбие, и добро всегда побеждает зло", - подчеркнул директор фонда Александр Андреев.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:14
"Дорожная карта" Дубровского
Сокращает список челябинских долгостроев.Сегодня в 15:10
На тюменской трассе грузовик смял легковушку - двое погибших
Тела доставали краном.Сегодня в 14:58
Коркинцы выступают за реальные дела
Вместо демагогии.Сегодня в 14:42
"Односменка" обойдется Среднему Уралу в 2 миллиарда
Построят новые школы для разгрузки.Сегодня в 14:18
Ревду вычеркнут из списка свердловских моногородов
В ближайшее время.Сегодня в 14:11
Челябинца будут судить за двойное убийство
Случайных знакомых.Сегодня в 13:59
Екатеринбуржец больше полувека пытался доказать родство с отцом
Погибшим на войне.Сегодня в 13:55
Губернаторские отставки возобновятся в 2018 году
Предупреждение от СовФеда.Сегодня в 13:48
Тюменские ветврачи "прогнали" африканскую чуму свиней
Карантин отменен.Сегодня в 13:47
В ДТП на Среднем Урале погибли 10 человек
36 пострадали.Сегодня в 13:41
В екатеринбургском Академическом вырос яркий детский сад
Всего за полгода.Сегодня в 13:38
Лера Массква с сыном попали в больницу
С ожогами.Сегодня в 13:28
В тройном ДТП на ЕКАД погиб мужчина
Столкнулись две легковушки и грузовик.Сегодня в 13:26
Коттеджи Екатеринбурга подорожают в 10 раз
Для "новогодних" арендаторов.Сегодня в 13:18
На Южном Урале занесло иномарку - погибла женщина
Еще двое пострадали.
Главные новости
- Сегодня в 13:55Губернаторские отставки возобновятся в 2018 году
- Сегодня в 13:02На трассе М5 "Урал" столкнулись семь фур
- Сегодня в 11:54Евгений Куйвашев призвал мэров улучшить демографию
- Сегодня в 10:34Южноуральский "Маяк" ищет ликвидатора последствий аварии
- Сегодня в 10:17После скандала с долгами экс-консул Игорь Вожагов улетел на Сейшелы
Аналитика
"Дорожная карта" Дубровского
Сокращает список челябинских долгостроев.
У алапаевских бараков поехали крыши
После капремонта.
Челябинский Фонд дотянулся до Хребта
На очереди — дороги для саммитов.