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Грузовики пустят в объезд массовых скоплений людей на Среднем Урале11 декабря в 18:04

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Во время новогодних праздников.

Во время празднования Нового года власти усилят меры по обеспечению антитеррористической безопасности свердловчан. В частности, будет ограничен проезд транспортных средств вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Соответствующую рекомендацию главам муниципалитетов озвучил глава регионального министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев на заседании 11 декабря.

"Речь идет об ограничении проезда тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, в рамках улично-дорожной сети в местах, которые отводятся для проведения праздничных мероприятий", - пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также мэрам было поручено внимательно отнестись к организации перевозок детей к местам празднований, организовать пункты обогрева в случае непогоды и быть готовыми оперативно ликвидировать снежные заносы на дорогах.

Стоит отметить, что мероприятия по временному ограничению движения авто проводятся в рамках Федерального закона №257. Документ устанавливает временные ограничения в период повышенной интенсивности транспорта в нерабочие праздничные и выходные дни.

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