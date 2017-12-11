Вместо демагогии.

На Южном Урале набирает силу новое общественное движение. "Коркино за жизнь" становится весомым оппонентом набившего всем оскомину "СТОП ГОКа".

9 декабря порядка 4 000 жителей "скатывающегося" в бездну Коркинского угольного разреза муниципалитета вышли на митинг. Они обсуждали проблему отравляющих воздух на километры вокруг эндогенных пожаров в выработке и оползней, разрушающих жилье и социальные здания. Поиски ответов на вопросы "Как быть?" и "Что делать?" объединили представителей местной общественности, рядовых горожан и даже на время сплотила сторонников разных партий: были замечены флаги "Единой России", КПРФ и "Справедливой России", передает "Уралинформбюро".

Такой массовый отклик говорит об очень высокой актуальности вынесенных на первый митинг "новорожденного" движения проблем.

Практически в четверо меньше - порядка 1 000 человек - сторонников движения "СТОП ГОК" собралось в конце ноября в Челябинске. Если говорить точным "шершавым" языком математики, это меньше 1% жителей областного центра с население порядка 1,2 миллиона человек.

Не помогли собрать "армию" ни привлечение обманутых дольщиков, которым пообещали дать слово, но к микрофонам так и не подпустили, ни новый остроактуальный лозунг "СТОП СМОГ". Хотя не совсем понятно, как обманутые дольщики и дым из труб многочисленных заводов относятся к строительству в Сосновском районе Томинского горно-обогатительного комбината Русской медной компанией.

Видимо, экоактивисты готовы хвататься за любую попавшуюся под руки "соломинку", чтобы удержаться в информационном поле, получать от этого политические дивиденды.

А может быть, дело как раз в политических амбициях? Буквально, в ночь на 11 декабря на странице "СТОП ГОКа" в соцсетях появилось следующее послание, адресованное губернатору Челябинской области Борису Дубровскому: "Уважаемый Борис Александрович!

На митинге 25 ноября, 2017 года, проводимым ОД Стоп Гок, более шести тысяч человек в присутствии представителей президента РФ, Федотова А.М. и Засурского И.И., проголосовали утвердительно за назначение на должность министра экологии Челябинской области Казанцева Владимира Николаевича.

На основании Статьи 3. Конституции России, предлагаем Вам, как можно скорее реализовать законное право граждан. Экологическое состояние Челябинска и Челябинской области находится в критическом состоянии и требуется незамедлительно предпринять решительные меры для её улучшения.

Владимир Казанцев юрист, с большим опытом работы и поддержан жителями не только Челябинска, но и Челябинской области (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.)".

Жителей же Коркино, которых сторонники "СТОП ГОКа" называют безграмотной массой, которая заслуживают самой печальной участи, вместо министерских портфелей интересует собственное, обывательское благополучие: чтобы было где жить и работать, а также на что жить. Немудрено, что многословию о возможном вреде Томинского ГОКа они предпочитают реальные дела - ликвидацию угольного разреза с помощью закладного материала, который будет поставляться с обогатительной фабрики ТГОКа, создание новых рабочих мест, вместо массовых сокращений в Челябинской угольной компании. Люди просто устали от неопределенности, от дыма, от страха за свои дома.

Поэтому 6% населения Коркинского района и вышли в минувшую субботу на митинг, выбирая жизнь без карьера и безработицы. За время мероприятия были собраны подписи под петицией главе государства Владимиру Путину с просьбой потушить пожары, дать людям работу и ликвидировать разрез.

Именно в реальной народной поддержке сила нового движения "Коркино за жизнь", потому что с ним люди связывают надежды на светлое будущее и перспективы развития.

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