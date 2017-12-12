Оду Нефтеюганску спели юные талантыСегодня в 11:21
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Учащиеся Детской школы искусств.
8 декабря с аншлагом прошел концерт-шоу "Ода Нефтеюганску", подготовленный творческими коллективами Детской школы искусств. Выступление, на котором в зале культурного центра "Обь" не было ни одного пустого места, было посвящено 50-летию города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации муниципалитета.
"За год рождения нашего города мы провели больше тысячи различных мероприятий - и конкурсы, и концерты, и викторины, и встречи. Сегодняшний концерт - это своеобразный финальный аккорд этого года рождения", - отметил в своем выступлении заместитель мэра Нефтеюганска Андрей Пастухов.
На сцене, сменяя друг друга, свои лучшие номера и творческие находки демонстрировали хореографические коллективы "Северяночка", "Грезы", "Лилия" и "Вдохновение".
Песни о родном и таком любимом Нефтеюганске, а также Югре и Севере исполнили хоры "Веснушки", Contabile, "Родник", "Акварель", "Акварельки", а также сводный хор школы искусств с солистом Антоном Кушнаревичем.
Со сцены звучали и стихи Ювана Шесталова, Евгения Петропавловского, Эльвиры Сетиной. Детский театр-студия "Росток" показал миниатюру в жанре агитбригады "Разговор с городом"на стихи Евгения Петропавловского.
Финальным аккордом стала песня "Любимый город, с днем рождения!" Анны Петряшевой и Ирины Филимоновой в исполнении вокального ансамбля "Виктория" и сводного хора школы искусств.
Практически все номера, показанные детьми, являли собой синтез вокально-хорового, хореографического и театрального творчества. Педагоги и концертмейстеры ДШИ тоже приняли активное участие в праздничной программе.
В холле работала выставка "Город детства моего", на которой можно было увидеть работы учащихся и преподавателей отделений изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.
Стоит отметить, что в составе ДШИ работают 11 отделений, направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, хореографию. Создан 31 творческий коллектив, в том числе хореографические, театральные, вокальные-хоровые оркестры и ансамбли. Есть даже студия декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера "Торум-Тут".
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