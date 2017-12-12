Чтобы спасти россиян от ожирения.

Производителей еды в России могут обязать обозначать "черной меткой" продукцию с большим содержанием соли, сахара или жиров. Об этом в интервью "Известиям" рассказала глава Роспотребнадзора России Анна Попова, передает "Уралинформбюро".

По ее словам, сейчас разрабатывается несколько вариантов информирования потребителей о продуктах, которые они покупают. Один из них – цветовая маркировка. Кружки красного, желтого и зеленого уровня будут обозначать соответственно высокий, средний и низкий уровень содержания вредных веществ.

Согласно официальной статистике, каждый четвертый россиянин страдает ожирением, а 35% жителей страны превышают норму ежедневного потребления соли.