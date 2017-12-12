×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вредную пищу обозначат "черной меткой"11 декабря в 16:27

  • Текст

Чтобы спасти россиян от ожирения.

Производителей еды в России могут обязать обозначать "черной меткой" продукцию с большим содержанием соли, сахара или жиров. Об этом в интервью "Известиям" рассказала глава Роспотребнадзора России Анна Попова, передает "Уралинформбюро".

По ее словам, сейчас разрабатывается несколько вариантов информирования потребителей о продуктах, которые они покупают. Один из них – цветовая маркировка. Кружки красного, желтого и зеленого уровня будут обозначать соответственно высокий, средний и низкий уровень содержания вредных веществ.

Согласно официальной статистике, каждый четвертый россиянин страдает ожирением, а 35% жителей страны превышают норму ежедневного потребления соли.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школы, спортзалы, больницы – список челябинских новостроек

Школы, спортзалы, больницы – список челябинских новостроек

Рекордными темпами.

"Дорожная карта" Дубровского

"Дорожная карта" Дубровского

Сокращает список челябинских долгостроев.

У алапаевских бараков поехали крыши

У алапаевских бараков поехали крыши

После капремонта.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×