В канун выборов президента.

Свердловские депутаты в преддверии президентских выборов в марте 2018 года внесут поправки в Избирательный кодекс региона. Соответствующий документ размещен на официальном портале Заксобрания региона, передает "Уралинформбюро".

Изменения касаются гарантий прав избирателей с ограниченными возможностями и связаны с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Так, в 2018 году на территории Среднего Урала дважды пересчитают всех инвалидов, включая колясочников и слепых.

"Сведения о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), 2 опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей или нижних конечностей) представляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года в течение соответствующего месяца Пенсионным фондом РФ на основании сведений федерального реестра инвалидов по муниципальным образованиям в Избирком Свердловской области", - говорится в проекте документа.

Изменения в Избирательный кодекс региона депутаты ЗакСо рассмотрят на ближайшем заседании, которое намечено на 19 декабря.