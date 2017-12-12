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Комфортная среда в Тюменской области обойдется в 2,3 миллиарда11 декабря в 17:56

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За год.

13 декабря 2017 года в Тюмени пройдет итоговое заседание Общественного совета при региональном департаменте ЖКХ. В мероприятии примут участие члены Совета, руководство и ведущие специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства, представители подведомственных организаций, а также государственной жилищной инспекции Тюменской области, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте ЖКХ.

Собравшиеся подведут итоги реализации в Тюменской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

На реализацию его мероприятий в бюджете Тюменской области на 2017 год было предусмотрено 2,3 миллиарда рублей, в том числе 150 миллионов рублей из муниципальных "кошельков". На благоустройство общественных пространств закладывалось 1,8 миллиарда рублей, на дворовые территории - 557 миллионов.

В рамках благоустройства дворов ремонтируются проезды и тротуары, устанавливаются скамейки, урны для мусора, приводятся в порядок спортивные и детские игровые площадки, а также контейнерные площадки. Кроме того, устраиваются или обновляются системы водоотвода, парковок, озеленение.

В благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств заняты 30 подрядных организаций, половина из них - из Тюмени.

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