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На Среднем Урале снесут пять тысяч рекламных щитов 11 декабря в 17:51

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К мундиалю.

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится к массовому демонтажу рекламных конструкций в Екатеринбурге и на автодорогах региона. Соответствующая информация размещена на официальном портале ведомства, передает "Уралинформбюро".

МУГИСО обнаружило на территории области 9 882 рекламные конструкции. На сегодняшний день направлены поручения о демонтаже более пяти тысяч из них. 3 118 незаконно установленных щитов демонтированы.

К чемпионату мира по футболу, который пройдет в уральской столице летом 2018 года, ликвидированы 500 щитов-нелегалов, каждый пятый из которых находился на маршруте следования клиентских групп FIFA (на трассе Екатеринбург – аэропорт "Кольцово").

В адрес владельцев рекламных конструкций были направлены требования о взыскании средств за неосновательное обогащение на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

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