От Студенческой к Комсомольской.

Движение по улице Кулибина на Втузгородке Екатеринбурга стало односторонним. С 11 декабря можно ехать лишь со стороны улицы Студенческой в сторону улицы Комсомольской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Новая схема принята для оптимизации движения. На улице уже установили соответствующие дорожные знаки.