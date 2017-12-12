На целые сутки.

В 60 домах Перми 12 декабря отключат холодную воду. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании "Новогор-Прикамье".

Из-за плановых ремонтных работ в Дзержинском районе воды не будет с 9.30 до 15.00. В Индустриальном районе воду также отключат утром 12 декабря, но ее не будет целые сутки.