Переучивать ПДД не придется.

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку нескольких десятков новых дорожных знаков и табличек, принят в России. Он, по данным "Известий", будет действовать до 1 ноября 2020 года и даст возможность ускоренного внедрения результатов соответствующих научно-исследовательских работ и предварительной проверки требований на практике. На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, будет проведена последующая разработка национального стандарта России.

В числе новых знаков: "Запрет въезда на перекресток в случае затора", "Диагональный пешеходный переход", "Глухие пешеходы", "Направление движения по полосе", "Начало полосы", "Конец полосы" и "Перестроение на параллельную проезжую часть".

Также предполагается появление знака "Выделенная трамвайная полоса" - на дорогах, где трамвайные пути отделены от потока машин. А на светофорах, установленных там, где нет интенсивного потока пешеходов, поставят знак "Уступи всем, и можно направо", разрешающий поворот направо на красный свет, если это не мешает участникам движения, передает "Уралинформбюро".

"Мы уже живем в другой стране с другими правилами дорожного движения и другими запросами общества. Нашим гражданам нужны современные, с точки зрения визуального ряда, знаки. Они должны быть понятными и комфортными. Мы проводили эксперименты в столице и некоторых регионах. Водители остаются довольны, они лучше реагируют на новые знаки. Более того, учить новые правила не придется: контентная составляющая большинства знаков не меняется, а некоторые новые позволяют удовлетворить потребности определенных категорий граждан. Например, о глухих пешеходах 40 лет назад вряд ли кто думал", - пояснил представитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в ПДД, касающиеся кругового движения. Теперь приоритет проезда такого участка отдается автомобилям, движущимся по кругу, а въезжающим на него нужно уступать дорогу.