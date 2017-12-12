Настаивая на дополнительном расследовании.

Родители юных спортсменов, погибших и пострадавших в автокатастрофе под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года, написали заявление генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. В числе других адресатов – глава СКР Александр Бастрыкин и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Пострадавшие обращают внимание генпрокурора на узкий круг обвиняемых и настаивают на том, чтобы уголовное дело, находящееся в суде, было направлено на дополнительное расследование. Кроме того, родители погибших и пострадавших в ДТП детей просят провести дополнительную автотехническую экспертизу, без которой справедливость судебного разбирательства и установление всех обстоятельств аварии не представляются возможными.

"Так как сторону обвинения по делу поддерживает государственное обвинение, обвинительное заключение утверждалось заместителем Генерального прокурора РФ, то позиция Генеральной прокуратуры по заявленному ходатайству потерпевших о проведении дополнительной автотехнической экспертизы будет ключевой. Также в случае возбуждения уголовных дел в отношении обвиняемых по другим составам преступления, будет являться одним из оснований для направления дела на дополнительное расследование", - пишут родители.

Они отмечают, что на сегодняшний день позиция потерпевших по делу и государственного обвинения по необходимости проведения автотехнической экспертизы не сходится. И просят провести личный прием родителей Генеральным прокурором РФ и Председателем Следственного комитета РФ.

Потерпевшие в югорской автокатастрофе в очередной раз подчеркнули, что масса фактов по ДТП оказались "за бортом" следствия и судебных слушаний. Они опасаются, что приговоры вынесут уже в этом году, а весь круг виновных не понесет справедливого наказания.

"Срок предварительного следствия составил 4 месяца 20 суток. Потерпевшие с материалами уголовного дела не знакомились, с материалами дела знакомился наш представитель, свою позицию по привлечению круга лиц к уголовной ответственности мы изложили, с привлечением обвиняемых и квалификацией преступления были не согласны", - говорится в письме.

Так, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что после совершения трагического ДТП два брата Раиль Саитханов (обвиняемый) и Вадим Саитханов (водитель тягача "Скания 113" с полуприцепом "КРОНЕ SD27EL", с которым столкнулся автобус с детьми и от которого пришелся второй удар) сидели в кабине грузового тягача и не оказывали помощь пострадавшим детям, которые находились в опасном для жизни и здоровья состоянии. Данные обстоятельства, подчеркивают пострадавшие, также были не выяснены в ходе следствия.

"Считаем, что основной удар повлекший причинение тяжкого вреда здоровью и вреда здоровью, повлекшего смерть, произошли от удара с транспортным средством и крупногабаритным грузом Саитханова В.Ф. Вместе с тем, в действиях Саитханова В.Ф. отсутствует состав преступления, он не является обвиняемым по уголовному делу", - говорится в письме.

Уйти от ответственности удалось и компании "Ресурс", которой принадлежали транспортные средства. Между тем, в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ, при договоре аренды транспортных средств с экипажем, ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, несет арендодатель.

Кроме того, вопросы вызывает и система финансирования соревнований. На сегодняшний день обвинение предъявлено только директору спортшколы "Сибиряк" Иринет Тарасовой (она обвиняется по статье "халатность" – прим. ред.). Пострадавшие полагают, что в ее действиях, а также в действиях других чиновников, отвечающих за финансирование соревнований, могут быть другие составы преступления.

Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся сначала с одним тралом, который вез негабаритный груз. Его развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли десять детей и два тренера. 20 человек, среди которых 13 детей, получили серьезные травмы.

Перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, водитель первого трала Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова.

Глава СКР Александр Бастрыкин уже встречался с потерпевшими по этому уголовному делу. Выслушав от родителей массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП.

21 ноября был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александр Комарницкий. Кроме того, в рамках расследования уголовных дел обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова.

Родители погибших и пострадавших акробатов пристально следят за ходом расследования и судебного процесса и освещают их на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.

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