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В Екатеринбурге погас Вечный огоньСегодня в 09:38

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"Газом сильно пахнет".

На Площади Коммунаров в Екатеринбурге погас Вечный огонь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

"Из машины увидел, что Вечный огонь погас. Дошел, убедился, что действительно так. Кто-нибудь из мэрии, примите меры, пожалуйста. Газом сильно пахнет", - написал политик.

Вечный огонь на Площади Коммунаров был зажжен в 1959 году в рамках благоустройства братской могилы жителей Екатеринбурга, убитых казаками атамана Дутова в ходе Гражданской войны. Сама братская могила была организована в 1919 году, когда прах погибших перенесли на западную оконечность проспекта Ленина из первоначального захоронения на Площади 1905 года, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе "Екатеринбурггаза" отметили, что по заявке А.Альшевских на место выезжала аварийная бригада газовой службы. Оказалось, что форсунки забиты мусором. "Их прочистили, все в порядке. Вечный огонь функционирует", - подчеркнули в пресс-службе.

В "Екатеринбурггазе" еще раз напоминают, если чувствуется запах газа - на улице или в доме, если внезапно прекратилось газоснабжение, в том числе Вечного огня, нужно позвонить с мобильного по телефону 104.

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