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На дорогах Уватского района обнаружили 9 психбольныхСегодня в 10:20

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Их лишили прав.

В Уватском районе суд лишил прав 9 местных жителей, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Нарушителей выявили в ходе проверки. Установлено, что один из местных жителей с 2014 года состоит на учете у психиатра-нарколога из-за пристрастия к алкоголю. При этом у него есть права категорий B, C, D, E (легковые и грузовые автомобили, автобусы, автомобили с прицепом). Другой местный житель с тем же диагнозом может водить легковые и грузовые автомобили.

Между тем, лица, страдающие алкоголизмом и психическими заболеваниям, создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Они могут спровоцировать ДТП. В связи с этим прокуратура потребовала через суд лишить их прав.

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