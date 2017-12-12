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Ученые определили физиологическую причину гомосексуальностиСегодня в 11:05

Мужчин.

Исследователи из Канады и США сделали новый шаг к "пониманию истоков сексуальной ориентации мужчин". Они нашли связь между числом старших братьев по материнской линии и гомосексуальностью младшего ребенка. Выводы ученых опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Lenta.ru.

В исследовании сказано, что в плазме крови женщин, у которых есть сын-гей, превышен уровень антител к белку NLGN4Y, ответственному за способность клетки связываться с внеклеточным матриксом и другими клетками. Эта зависимость прослеживалась чаще в семьях, где старшие братья гетеросексуалы, а младший - гей.

Исходя из этого, ученые полагают, что гомосексуальная половая ориентация связана с характером "иммунного ответа материнского организма на белок, важный в развитии мужского эмбрионального мозга", передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
и никто спорить не будет Сегодня в 11:40

в переводе на нормальный русский язык это означает - мозги у них набекрень

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