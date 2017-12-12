Лучший воспитатель Нефтеюганска работает в "Чебурашке"Сегодня в 17:42
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Физруком.
11 декабря в Нефтеюганске подвели итоги муниципального этапа конкурса "Учитель года 2017" в номинации "Воспитатель года".
Победителем стал единственный из представителей сильного пола, участвовавший в состязаниях по профессиональному мастерству, Александр Паламарчук. Он является инструктором по физической культуре МБДОУ "Детский сад №13 "Чебурашка". В апреле 2018 года Александр будет представлять Нефтеюганск на окружном этапе конкурса "Учитель года" в Ханты-Мансийске, сообщили "Уралиинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.
"Очередной сезон народного сериала "Учитель года" подходит к концу, сегодня последняя серия, - отметил заммэра Нефтеюганска Андрей Пастухов, перед тем как назвать лауреатов. - Самый главный приз в свое жизни - приз "Признание" - вы уже получили от тех, кто не прощает фальши: от своих маленьких воспитанников, от своих детей". Он пожелал победителям достойно пройти испытание медными трубами славы и выиграть на окружном этапе.
Совсем немного до первого места не хватило воспитателю МБОУ СОШ №5 Галине Ставыщенко и воспитателю МБДОУ "Детский сад №14 "Умка" Светлане Епифановой.
Вручая диплом воспитателю года А.Паламарчуку, спикер городской думы Николай Цыбулько подчеркнул, что Россия всегда была самой образованной и чистой страной. "Может быть, когда-нибудь из ваших воспитанников построит машину времени, чтобы можно было хотя бы на недельку вернуться в свои 4 года", - помечтал он.
А.Паламарчук поблагодарил своих коллег и совет молодых педагогов за помощь в подготовке конкурсных заданий. "Весь накопленный за время участия в конкурсе опыт переходит в определенный навык, который ты никогда не растеряешь", - поделился физрук.
Стоит отметить, что заммэра Нефтеюганска Андрей Пастухов попросил организаторов, чтобы в следующем году номинация "Воспитатель года" были исключительно мужской, однако глава гордумы не согласился с ним. "Будущее в ваших руках, женщины", - парировал Н.Цыбулько.
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