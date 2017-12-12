Обращение поступило в Госдуму.

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину поступило предложение от мусульманских старейшин Татарстана сделать татарский язык вторым государственным в России. Инициативу муфтий республики Камиль Самигуллин объяснил "Коммерсанту" тем, что "татарский можно смело признать языком межнационального общения всего тюрко-исламского мира".

В обращении старейшин отмечается, что татары занимают второе место по численности в России, передает "Уралинформбюро". Придание же татарскому статуса государственного позволит татарам, живущим за пределами республики, получать на родном языке образование, развивать культуру, традиции и обряды.

Между тем, эксперты полагают, что инициативу неоднозначно воспримут другие народы, проживающие на территории РФ, а также расценивают обращение как продолжение противостояния Республики Татарстан федеральному центру.