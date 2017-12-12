Эксперты назвали главное слово 2017 года в РоссииСегодня в 12:11
- Текст
И выражение.
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года в России. Об этом сообщает портал Собака.ru.
Словом года стало "реновация" - термин, обозначающий программу московской мэрии по переселению людей из малоэтажного жилья, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Также в ТОП-10 самых популярных слов вошли "биткоин", "хайп", "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "безвиз" и "домогательство/харассмент".
Выражением года стало "Он вам не Димон". Второе и третье места заняли "Вмешательство в выборы" и "Корзинка Сечина" соответственно, передает "Уралинформбюро".
Ранее британская компания HarperCollins, выпускающая Collins English Dictionary (толковый словарь английского языка), определила самое популярное слово года в мире. Награду Word of the Year получило словосочетание "fake news", буквально означающее "поддельные новости"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:15
Глава ФСБ признал теракт в Югре
Официально.Сегодня в 16:58
Сергей Светлаков отмечает 40-летие
Народные приметы "Ивану Дулину" нипочем.Сегодня в 16:52
Южный Урал научился жить по средствам
Другим в пример.Сегодня в 16:34
В уральской столице депутаты наградили бюджетников
За хорошую работу.Сегодня в 16:33
Иранку подожгли на собственных именинах
Случайно.Сегодня в 16:23
В Среднеуральске запретили ездить автобусам
Временно.Сегодня в 16:13
На шахтах Казахстана началась массовая забастовка
Горняки хотят денег за опасную работу.Сегодня в 16:07
Смертники ИГИЛ планировали сорвать президентские выборы в России
И устроить теракт в Новый год.Сегодня в 15:50
Свердловская прокуратура оштрафовала дорожников за отравление
Воздуха в черте города.Сегодня в 15:46
В Москве работодатель изнасиловал горничную
Вместо оплаты.Сегодня в 15:39
"Почта России" заставила "побегать" передвигающегося на коляске уральца
За посылкой.Сегодня в 15:36
Собчак в Екатеринбурге пообещали отодрать еще не раз
Надпись с двери штаба.Сегодня в 15:24
"Транснефть - Сибирь" помогает воспитывать патриотов
Поддерживая социальные благотворительные проекты.Сегодня в 15:20
ОКР поддержал российских олимпийцев в желании поехать на Игры-2018
Единогласно.Сегодня в 15:18
Спасатели Кыргызстана подняли из пруда авто с 4 трупами (ФОТО,18+)
Личности погибших устанавливаются.
Главные новости
- Сегодня в 17:15Глава ФСБ признал теракт в Югре
- Сегодня в 15:20ОКР поддержал российских олимпийцев в желании поехать на Игры-2018
- Сегодня в 14:04В пресс-службе ЦВО назвали причину массового отравления челябинских курсантов
- Сегодня в 12:26Референдум о переименовании Свердловской области отменен
- Сегодня в 11:34Сандаков просит прокурора области прекратить травлю
Аналитика
Южный Урал научился жить по средствам
Другим в пример.
Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз
1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.
Пиррова победа "медного проекта"
Застройки "Екатеринбург-Сити".