И выражение.

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года в России. Об этом сообщает портал Собака.ru.

Словом года стало "реновация" - термин, обозначающий программу московской мэрии по переселению людей из малоэтажного жилья, которая вызвала широкий общественный резонанс.

Также в ТОП-10 самых популярных слов вошли "биткоин", "хайп", "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "безвиз" и "домогательство/харассмент".

Выражением года стало "Он вам не Димон". Второе и третье места заняли "Вмешательство в выборы" и "Корзинка Сечина" соответственно, передает "Уралинформбюро".

Ранее британская компания HarperCollins, выпускающая Collins English Dictionary (толковый словарь английского языка), определила самое популярное слово года в мире. Награду Word of the Year получило словосочетание "fake news", буквально означающее "поддельные новости"