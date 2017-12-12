В зависимости от занятого места.

Призеров научно-технической конференции молодых специалистов корпорации "ВСМПО-Ависма" ждет материальное поощрение в размере от 1 до 8 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, научный симпозиум поставил рекорд по количеству участников - на нем выступили 70 инженеров. Их работы были настолько интересными и глубоко проработанными, что в ряде секций жюри присвоило больше трех призовых мест.

Абсолютными победителями стали Павел Ермохин, Татьяна Мотырёва, Елена Ускова, Анна Желнина, Сергей Просёлов, Александр Томченко, Максим Васильев, Олеся Шумейко, Михаил Тарасов, Дмитрий Куликов, Дмитрий Григорьев и Дмитрий Репкин.

Серебро досталось Кириллу Русакову (в двух секциях), Андрею Шибанову, Владимиру Аксёнову, Александру Гребенщикову, Николаю Маслову, Анне Эрмель, Анне Старухиной, Виталию Медисону, Вячеславу Солдатову, Александру Москвину, Павлу Новосадову, Ксении Климовой, Екатерине Демидовой, Анне Олешкевич и Константину Вотинову.

Дипломы за третье получили Евгений Долматов, Александра Борихина, Дмитрий Тарасов, Павел Савельев, Евгений Куцебин, Елена Шушакова, Максим Муравьёв, Рустам Рахматуллин, Галлия Мукатанова, Александр Перевалов, Евгения Арефьева, Александр Данькин, Роман Деньщиков, Андрей Козырев, Юлия Лучникова, Кристина Ткаченко, Ярослав Язовских и Светлана Иванова.

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