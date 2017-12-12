Призеров молодежной НТК "ВСМПО-Ависмы" ждут премииСегодня в 12:23
- Текст
В зависимости от занятого места.
Призеров научно-технической конференции молодых специалистов корпорации "ВСМПО-Ависма" ждет материальное поощрение в размере от 1 до 8 тысяч рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, научный симпозиум поставил рекорд по количеству участников - на нем выступили 70 инженеров. Их работы были настолько интересными и глубоко проработанными, что в ряде секций жюри присвоило больше трех призовых мест.
Абсолютными победителями стали Павел Ермохин, Татьяна Мотырёва, Елена Ускова, Анна Желнина, Сергей Просёлов, Александр Томченко, Максим Васильев, Олеся Шумейко, Михаил Тарасов, Дмитрий Куликов, Дмитрий Григорьев и Дмитрий Репкин.
Серебро досталось Кириллу Русакову (в двух секциях), Андрею Шибанову, Владимиру Аксёнову, Александру Гребенщикову, Николаю Маслову, Анне Эрмель, Анне Старухиной, Виталию Медисону, Вячеславу Солдатову, Александру Москвину, Павлу Новосадову, Ксении Климовой, Екатерине Демидовой, Анне Олешкевич и Константину Вотинову.
Дипломы за третье получили Евгений Долматов, Александра Борихина, Дмитрий Тарасов, Павел Савельев, Евгений Куцебин, Елена Шушакова, Максим Муравьёв, Рустам Рахматуллин, Галлия Мукатанова, Александр Перевалов, Евгения Арефьева, Александр Данькин, Роман Деньщиков, Андрей Козырев, Юлия Лучникова, Кристина Ткаченко, Ярослав Язовских и Светлана Иванова.
Ранее по теме:
НТК корпорации "ВСМПО-Ависма" установила рекорд
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:15
Глава ФСБ признал теракт в Югре
Официально.Сегодня в 16:58
Сергей Светлаков отмечает 40-летие
Народные приметы "Ивану Дулину" нипочем.Сегодня в 16:52
Южный Урал научился жить по средствам
Другим в пример.Сегодня в 16:34
В уральской столице депутаты наградили бюджетников
За хорошую работу.Сегодня в 16:33
Иранку подожгли на собственных именинах
Случайно.Сегодня в 16:23
В Среднеуральске запретили ездить автобусам
Временно.Сегодня в 16:13
На шахтах Казахстана началась массовая забастовка
Горняки хотят денег за опасную работу.Сегодня в 16:07
Смертники ИГИЛ планировали сорвать президентские выборы в России
И устроить теракт в Новый год.Сегодня в 15:50
Свердловская прокуратура оштрафовала дорожников за отравление
Воздуха в черте города.Сегодня в 15:46
В Москве работодатель изнасиловал горничную
Вместо оплаты.Сегодня в 15:39
"Почта России" заставила "побегать" передвигающегося на коляске уральца
За посылкой.Сегодня в 15:36
Собчак в Екатеринбурге пообещали отодрать еще не раз
Надпись с двери штаба.Сегодня в 15:24
"Транснефть - Сибирь" помогает воспитывать патриотов
Поддерживая социальные благотворительные проекты.Сегодня в 15:20
ОКР поддержал российских олимпийцев в желании поехать на Игры-2018
Единогласно.Сегодня в 15:18
Спасатели Кыргызстана подняли из пруда авто с 4 трупами (ФОТО,18+)
Личности погибших устанавливаются.
Главные новости
- Сегодня в 17:15Глава ФСБ признал теракт в Югре
- Сегодня в 15:20ОКР поддержал российских олимпийцев в желании поехать на Игры-2018
- Сегодня в 14:04В пресс-службе ЦВО назвали причину массового отравления челябинских курсантов
- Сегодня в 12:26Референдум о переименовании Свердловской области отменен
- Сегодня в 11:34Сандаков просит прокурора области прекратить травлю
Аналитика
Южный Урал научился жить по средствам
Другим в пример.
Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз
1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.
Пиррова победа "медного проекта"
Застройки "Екатеринбург-Сити".