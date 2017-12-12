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Вагоны метро Екатеринбурга не будут ремонтироватьСегодня в 13:19

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В ближайшие два года.

Вагоны екатеринбургского метрополитена не будут ремонтировать или менять в ближайшие два года. Об этом заявил первый заместитель главы администрации уральской столицы Алексей Кожемяко в эфире "Открытая студия. Екатеринбург" на канале "41-Домашний", передает "Уралинформбюро".

По его словам, вагоны подземки не будут подвергаться капремонту "ни в следующем году, ни через год", впрочем, их замена все-таки будет совершена, но лишь "в обозримом будущем".

Чиновник уточнил, что сегодня у вагонов еще не вышел срок эксплуатации, однако, в мэрии заранее прикидывают, как лучше в будущем обновить подвижной состав – закупить новые вагоны или же отправить на капитальный ремонт уже существующие.

Стоит отметить, что большинство электричек екатеринбургского метро в эксплуатации с момента открытия подземки (с 1989 года), два новых состава запустили к открытию станций Чкаловская и Ботаническая (в 2011 году).

Ранее, о том, что в 2020 году истечет срок эксплуатации 54 вагонов сообщил сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб.

Ранее по теме:
Екатеринбуржцы "скинутся" на новые вагоны метро

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