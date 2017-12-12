С заделом на будущее.

В школе №1 Верхней Салды стартовал уникальный культурно-технологический образовательный проект "У истоков материаловедения". Его инициатором стала корпорация "ВСМПО-Ависма", сообщили "Уралинформбюро" в компании.

Ученики 2-4 классов отправились в мир поисково-исследовательской деятельности, став участниками представления по мотивам сказов Бажова "Велик богатствами Урал". Сначала дети посмотрели мультфильм о том, что богатства региона - случайно рассыпанные великаном драгоценные камни, а Уральские горы - тот самый гигант, оставшийся их сторожить и тоже ставший камнем.

Затем артисты из Центра детского творчества рассказали им историю появления первых заводов Никиты Демидова на Урале, в том числе и давшего жизнь Верхней Салде.

Следующим этапом проекта "У истоков материаловедения" станет обучение школьников заводским ремеслам. Также они познакомятся с культурным наследием Урала, примут участие в мастер-классах по направлениям "Глиноделие", "Бурачный промысел", "Обработка ткани" и "Чеканка". Дети посетят музеи Верхней Салды и Нижнего Тагила.

Параллельно дети будут вести дневники исследовательских работ, которые затем оценят наставники. Завершится проект презентацией работ школьников о вариантах применения в будущем материалов, используемых в народных промыслах. Всех участников ждут Демидовские награды.

Проект "У истоков материаловедения" – одно из направлений масштабной профориентационной работы корпорации "ВСМПО-Ависма", которую градообразующее предприятие ведет в учебных заведениях.

"Проект будет реализован до апреля 2018 года. В нём принимают участие 187 учеников младших классов школы № 1. Эта программа, на мой взгляд, поможет развить у детей умения в проектной деятельности, интерес к исследованию окружающего мира, навыки командной работы. Полученные знания помогут ребятам при изучении предметов естественнонаучного цикла и технологии. Также мы надеемся, что наш проект станет дополнительным инструментом в развитии патриотических чувств у детей, гордости за уральскую смекалку и свою малую родину", – отметила начальник управления по подготовке и развитию персонала ВСМПО Марина Сафронова.