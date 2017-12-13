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На ВСМПО пересчитали сотрудников с богатырским здоровьемСегодня в 09:03

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В рамках профосмотра.

Осенью 2017 года плановый профилактический осмотр прошли 2 967 работника ВСМПО. Лишь 8,8% оказались полностью здоровы при том, что в среднем по Свердловской области отсутствием заболеваний может похвастаться каждый десятый работник промышленных предприятий.

Самым здоровым оказался цех №40. У 17,6% его сотрудников не выявлено никаких отклонений по здоровью. Антилидерами стали стали цехи №№ 65, 5, 1 и 41, где абсолютно здоровых работников всего 6,6%, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

"В ходе осеннего профосмотра в 231 случае заболевания у сотрудников были выявлены впервые. Наиболее показательными из них можно считать два случая туберкулеза, выявленных на флюорографии, а также четыре онкологических заболевания: у двоих мужчин после анализа крови на онкомаркеры обнаружена опухоль предстательной железы, по одному случаю - заболевания кишечника и легких. Электрокардиограмма помогла диагностировать у трех человек серьезные нарушения сердечного ритма", - рассказала заведующая отделением профосмотров, врач-профпатолог медсанчасти "Тирус" Елена Савина.

Заболевания органов глаз у заводчан на первом месте. На втором месте патологии костно-мышечной системы, на третьем - сердечно-сосудистая патология.

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