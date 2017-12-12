За два миллиона рублей.

Екатеринбургский метрополитен увеличит пропускную способность к чемпионату мира по футболу. В конце марта на станциях подземки должны появится 10 новых стационарных рамочных металлодетекторов: по два на "Площади 1905 года" и "Динамо", и по одной - на всех остальных станциях помимо "Машиностроителей".

Заявка на проведение аукциона размещена на сайте госзакупок. Начальная цена лота - 2,133 миллиона рублей (213,3 тысячи рублей за штуку). Пропускная способность рамок должна составлять не меньше 60 человек в минуту, говорится в требованиях к характеристике товара, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ранее заместитель главы администрации уральской столицы Алексей Кожемяко заявил, что вагоны екатеринбургского метрополитена не будут ремонтировать или менять в ближайшие два года. К их состоянию и безопасности пока вопросов нет.

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