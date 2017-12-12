Поддерживая социальные благотворительные проекты.

АО "Транснефть - Сибирь" оказывает поддержку социальным благотворительным проектам, направленным на патриотическое воспитание и сохранение памяти о важных моментах истории России.

При помощи компании в преддверии дня Героев Отечества вышел в свет специальный информационный проект газеты "Тюменская правда". Он был посвящен памяти военнослужащих, которые погибли при исполнении долга в Афганистане, республиках Северного Кавказа, Южной Осетии.

Спецвыпуск издали в рамках проведения ежегодной встречи матерей и вдов погибших военнослужащих. Мероприятие, в котором приняли участие родственники отдавших свои жизни солдат и офицеров со всей Тюменской области и других регионов Уральского федерального округа, состоялось в Тюмени в минувшие выходные.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь", среди крупнейших проектов предприятия можно отметить создание серии фильмов "Герои России. Бессмертно", серию радиопрограмм "Герой нашего времени", установку в Тюмени памятника Герою Советского Союза генералу армии Ивану Федюнинскому.

Участие в подобных проектах - это часть системной работы по формированию патриотического отношения тюменцев к России и ее истории, которую АО "Транснефть - Сибирь" проводит в рамках реализации благотворительной программы.