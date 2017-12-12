"Почта России" заставила "побегать" передвигающегося на коляске уральцаСегодня в 15:39
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За посылкой.
"Почта России" в течение двух недель не могла доставить посылку екатеринбуржцу Сергею Зашихину, передвигающемуся на коляске. Как инвалиду первой группы, доставку должны были организовать на дом. Однако сотрудники почты, по словам Сергея, и не собирались этого делать.
"Я неоднократно звонил на "горячую линию". Девушки послушно записывали информацию, в том числе номер моего удостоверения участника боевых действий, подтверждающего инвалидность. Четыре раза звонил – и никаких действий. После этого дозвонился руководству местного филиала на Главпочтамт – и тоже тишина. Я уже решил, что после 25 декабря, когда закончится срок хранения посылки на почте, и ее отправят обратно, пойду в суд", - рассказал Сергей Зашихин "Уралинформбюро".
По словам Сергея, после того, как "душа поэта не выдержала", он опубликовал соответствующий пост на Facebook. "Чтобы люди почитали, как к нам относится "Почта России", - отмечает он. Только после этого посылка, наконец, была доставлена.
"Стратегическая цель - сделать Почту России прибыльной, клиентоориентированной....... " И это у вас на главной странице сайта!!!! Клиентоориентированность?!!!!!Смешно!!!!Сервиса просто нет и дела до клиента тоже!!!!", - возмущенно написал Зашихин в Facebook (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).
По словам Сергея, в подобной ситуации он не одинок. Его знакомая, также передвигающая на коляске, приехала на почту забрать посылку после того, как ей пришло извещение. Однако посылки там не оказалось. Девушка написала жалобу, ей выплатили деньги за "пропажу", но посылку так и не нашли.
В УФПС Свердловской области "Уралинформбрюро" сообщили, что сегодня почтовые отправления были вручены лично клиенту по месту его проживания. Там также добавили, что ранее, 8 декабря, в 13.00, клиенту осуществлялась доставка на дом, что может подтвердить консьерж дома. Однако клиента дома не оказалось.
"Тем не менее, руководство Екатеринбургского почтамта еще раз проведет разъяснительную работу с почтальонами отделения связи по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что Почта России осуществляет дистанционное обслуживание маломобильных групп граждан в рамках реализуемой программы "Доступная среда", в том числе возможно предоставление услуг почтовой связи непосредственно на дому у клиента. Для этого клиент может созвониться с отделением связи и согласовать удобное для него время обслуживания, когда к нему придет почтовый работник", - сообщили в пресс-службе УФПС Свердловской области.
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