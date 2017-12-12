Временно.

В Среднеуральске введено временное ограничение движения маршрутных транспортных средств. Это связано с плохим состоянием дорог из-за снегопадов - снежными накатами и валами на остановках, колейностью и несвоевременной обработкой противогололедными материалами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УГИБДД, ограничения коснутся автобусов №№110, 111, 223 и 337, которые курсируют по улицам Советской, Калинина, Ленина, Уральской, Октябрьской, Исетской. В адрес перевозчиков направлены предписания об ограничения движения до устранения недостатков.

В отношении чиновников горадминистрации возбуждено административное расследование.