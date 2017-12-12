В уральской столице депутаты наградили бюджетниковСегодня в 16:34
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За хорошую работу.
В Екатеринбургском театре юного зрителя наградили работников бюджетной сферы. Малые серебряные знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма от Заксобрания Среднего Урала вручили 34 сотрудникам, передает "Уралинформбюро".
Торжество провел депутат ЗакСО Евгений Зяблицев. Из рук парламентария награды "За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в Свердловской области" получили школьные учителя, директора, завучи, а также воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования.
Кроме того, грамоты и знаки отличия вручили врачам и работникам культуры.
Фото: Евгений Зяблицев, Facebook
"Совсем немного времени осталось до Нового года. Традиционно мы подводим итоги, кто из граждан отличился в этом году. В основном награждали, конечно, учителей, врачей, деятелей культуры. Всех тех, кто трудился на благо нашего округа и города", - сообщил агентству Евгений Зяблицев.
По его словам, эту традицию свердловские депутаты продолжат и в следующем году.
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