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В уральской столице депутаты наградили бюджетниковСегодня в 16:34

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За хорошую работу.

В Екатеринбургском театре юного зрителя наградили работников бюджетной сферы. Малые серебряные знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма от Заксобрания Среднего Урала вручили 34 сотрудникам, передает "Уралинформбюро".

Торжество провел депутат ЗакСО Евгений Зяблицев. Из рук парламентария награды "За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в Свердловской области" получили школьные учителя, директора, завучи, а также воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования.

Кроме того, грамоты и знаки отличия вручили врачам и работникам культуры.



Фото: Евгений Зяблицев, Facebook

"Совсем немного времени осталось до Нового года. Традиционно мы подводим итоги, кто из граждан отличился в этом году. В основном награждали, конечно, учителей, врачей, деятелей культуры. Всех тех, кто трудился на благо нашего округа и города", - сообщил агентству Евгений Зяблицев.

По его словам, эту традицию свердловские депутаты продолжат и в следующем году.

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