×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ученые открыли тайну ямальских "врат в преисподнюю"Сегодня в 17:43

  • Текст

В всем виновен газ.

Российские ученые раскрыли механизм появления гигантских воронок на полуостровах Ямал и Гыдан. Разгадкой тайны занимались исследователи из Московского госуниверситета, центра исследований и разработок "СканЭкс", Института криосферы Земли Тюменского научного центра и Тюменского университет. Результаты их работы опубликованы в издании Remote Sensing, передает "Уралинформбюро".

Первая гигантская воронка всполошила Сеть в 2014 году. С тех пор кратеры непонятного происхождения диаметром до 60 метров и глубиной до 30 метров стали появляться все чаще.

Эксперты догадывались, что это как-то связано с природным газом, и только недавно гипотезам нашлось подтверждение. По снимкам из космоса была воссоздана модель рельефа до и после появления "врат в преисподнюю". Оказалось, что сначала на поверхности земли формировались бугры высотой до 5 метров, что может свидетельствовать о скоплении природного газа под слоем вечной мерзлоты. При увеличении давления газ взрывался, оставляя кратеры.

Ученые надеются, что анализ природных факторов поможет им научиться предсказывать появление новых воронок.

Ранее по теме:
Ученые обнаружили на Ямале вторую гигантскую воронку
На Ямале изучают новые провалы
На Ямале образовалась самая глубокая воронка

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Южный Урал научился жить по средствам

Южный Урал научился жить по средствам

Другим в пример.

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.

Пиррова победа "медного проекта"

Пиррова победа "медного проекта"

Застройки "Екатеринбург-Сити".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×