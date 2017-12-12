В всем виновен газ.

Российские ученые раскрыли механизм появления гигантских воронок на полуостровах Ямал и Гыдан. Разгадкой тайны занимались исследователи из Московского госуниверситета, центра исследований и разработок "СканЭкс", Института криосферы Земли Тюменского научного центра и Тюменского университет. Результаты их работы опубликованы в издании Remote Sensing, передает "Уралинформбюро".

Первая гигантская воронка всполошила Сеть в 2014 году. С тех пор кратеры непонятного происхождения диаметром до 60 метров и глубиной до 30 метров стали появляться все чаще.

Эксперты догадывались, что это как-то связано с природным газом, и только недавно гипотезам нашлось подтверждение. По снимкам из космоса была воссоздана модель рельефа до и после появления "врат в преисподнюю". Оказалось, что сначала на поверхности земли формировались бугры высотой до 5 метров, что может свидетельствовать о скоплении природного газа под слоем вечной мерзлоты. При увеличении давления газ взрывался, оставляя кратеры.

Ученые надеются, что анализ природных факторов поможет им научиться предсказывать появление новых воронок.

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