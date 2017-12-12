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Мороз и смог: уральские синоптики предупреждают о неблагоприятных условияхСегодня в 18:43

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В течение трех дней.

На Среднем Урале объявлено предупреждение первой степени опасности. Смог задержится в регионе на три дня.

"С 20 часов 12 декабря до 20 часов 15 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - сообщили "Уралинформбюро" в уральском гидрометцентре.

Стоит отметить, что в ночь с 12 на 13 декабря столбик термометра опустится до минус 19 градусов. Днем воздух "прогреется" до 10-12 градусов ниже нуля.

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