В МВД раскрыли источник ложных звонков о минировании в российских городахСегодня в 19:46
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Большинство поступало из Сирии.
Ложные звонки о заложенных бомбах в различных городах России в большинстве своем поступали из Сирии. Об этом 12 декабря 2017 года заявил замглавы МВД Игорь Зубов.
"Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии", - цитирует ТАСС Зубова.
Кроме того, анонимные сообщения поступали из США, Канады, Узбекистана, Украины, Турции и Казахстана. По словам замминистра, ущерб от телефонного терроризма составил несколько миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".
Зубов назвал волну ложных сообщений кибератакой на Россию. "По интенсивности этих звонков мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации".
Стоит напомнить, что массовые сообщения о минировании начали поступать 10 сентября. Эвакуации затронули несколько сотен тысяч человек. Правоохранительные органы возбудили порядка 3 тысяч уголовных дел по факту ложных сообщений о терроризме.
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