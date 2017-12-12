По Торонто.

В Торонто Uber случайно списал с карты клиента свыше 18 тысяч канадских долларов (примерно 851 тысячу рублей). Деньги канадцу вернули, но не сразу, сообщает Business Insider.

О произошедшем в Twitter написала подруга пассажира такси. По ее словам, после 20-минутной поездки, которая должна была стоить меньше 20 долларов, с карты ее друга списалось свыше 18 тысяч.

Мужчина попытался связаться с компанией, однако там перестали отвечать на его звонки. Деньги были возвращены после того, как информация о поездке стала появляться в СМИ, передает "Уралинформбюро".

"Произошла ошибка, и она была исправлена. Мы полностью возместили стоимость поездки пользователю и принесли извинения. У нас есть меры безопасности для предотвращения подобных ситуаций, и мы пытаемся понять, как такое произошло", - сообщил изданию представитель компании.