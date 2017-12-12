Президент России рассказал уральскому комику про инопланетянСегодня в 22:07
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При личной встрече.
Одним из условий участия свердловского комика Александра Незлобина во встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым была возможность задать главе государства вопрос про инопланетян. Об этом в интервью популярному Youtube-интервьюеру Юрию Дудю поведал продюсер проекта "Наша Russia" Семен Слепаков.
"Незлобина было условие: узнать, есть инопланетяне или нет. Он считал, что именно Медведев владеет наиболее точной информацией на эту тему. - рассказал Слепаков. - По версии Медведева, таких данных нет. Может быть, чего-то не договаривает. Нууу... ну, тоже стал бы он Незлобину все рассказывать?"
Встреча представителей Comedy Club и главы государства состоялась в 2011 году. "Мне он (Дмитрий Медведев - прим.ред.) понравился, честно скажу. Он - какой-то человек светлый, жизнерадостный", - подчеркнул Слепаков.
Дмитрий Медведев - с ноября 2005 года по май 2008 года — первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор приоритетных национальных проектов. С 2008 года по 2012 год - президент РФ. С 2012 года - председатель правительства РФ.
Александр Незлобин - комик из Полевского, резидент Comedy Club, актер, кинорежиссер, сценарист.
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