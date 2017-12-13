Реновация доберется до Екатеринбурга не раньше 2020 годаСегодня в 08:20
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Сначала нужно оценить опыт Москвы.
Екатеринбург может стать следующим городом, где будет проводиться реновация - переселение людей из малоэтажного жилья. Об этом сообщил министр строительства РФ Михаил Мень, передает "Уралинформбюро".
"Реновация всегда сложна тем, что необходимо расселять людей. Мы будем очень внимательно изучать опыт Москвы. Если эффект будет позитивным, а модель можно будет применить в ряде крупных городов, мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание", - отметил в беседе с "Известиями" чиновник.
По словам Меня, вернуться к вопросу реновации за пределами столицы можно будет через пару лет: "Реализация этой программы будет возможна только в тех городах, где потенциально высокая стоимость земли и перспектива развития ныне действующих территорий. К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи".
Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. Жильцы "приговоренных" к сносу домов получат квартиры в том же районе или денежную компенсацию. Мнения респондентов ВЦИОМа относительно остроты проблемы ветхого жилья именно в столице разделились почти поровну: 35% считают ее надуманной, 33% уверены в ее масштабности, еще 32% опрошенных затруднились с ответом.
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