С учетом мундиаля.

Основные дни проведения ЕГЭ в следующем году придутся на период с 28 мая по 20 июня. Это следует из приказа Министерства образования и науки РФ о расписании госэкзамена-2018.

Экзамены пройдут в 3 этапа: досрочный – с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный – с 4 сентября по 15 сентября.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, расписание ЕГЭ составлялось с учетом чемпионата мира по футболу. Большая часть экзаменов минует дни проведения мундиаля, передает "Уралинформбюро".

В Минобрнауки добавили, что экзамены для выпускников девятых классов (ОГЭ) также пройдут в 3 этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 4 по 22 сентября.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа.