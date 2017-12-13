Молодежь "Газпром добыча Ямбург" провела выборыСегодня в 09:58
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Нового состава Совета молодых ученых и специалистов.
7-10 декабря в Ямбурге прошло отчетно-выборное собрание Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) ООО "Газпром добыча Ямбург". Его участниками стали порядка 50 работников компании в возрасте до 35 лет, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
О деятельности СМУС в 2017 году перед собравшимися отчитался председатель СМУС ООО "Газпром добыча Ямбург" Александр Норка. Он отметил, что молодые специалисты реализовали несколько сложных и амбициозных проектов, в том числе провели Первую арктическую научно-практическую конференцию и тематические квесты по экологии и охране труда.
Затем начались выборы нового состава СМУС. В этом году к ним подошли инновационно – претенденты выложили в социальных сетях презентации с рассказом о перспективах совета. На основе этих визитных карточек участники собрания определили представителей интересов молодых работников компании на ближайшие два года.
Пост председателя совета сохранил за собой Александр Норка. Его заместителями стали Анастасия Павлова – по социально-управленческому направлению, Александр Тинин – по научно-техническому и Юрий Ветошкин – по финансово-экономическому. В качестве секретаря СМУС продолжит работу Анастасия Шулепова. Заместителем по Ямбургскому месторождению, как и прежде, будет Артур Зиннуров. Молодежь Заполярного будет представлять Рауль Еркеев.
В рамках молодежного собрания впервые была проведена внутренняя научная конференция "Новатор Ямбургского месторождения". Свои разработки на суд экспертов представили 20 участников. Многие идеи опробованы на производстве и уже дают реальный экономический эффект, облегчают условия труда, повышают его безопасность. Победителем стал работник филиала "Управление технологического транспорта и специальной техники" Денис Титов.
Молодые специалисты встретились с лучшими рационализаторами поселка Ямбургаза за круглым столом "От идеи до внедрения". Также прошли конкурс видеороликов "Как я стал приверженцем культуры безопасности труда?", творческий мастер-класс и спортивное состязание. Насыщенная программа помогла молодежи сплотиться и настроиться на покорение новых вершин.
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