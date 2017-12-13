В проекте участвовали 13 девушек.

В Магнитогорске прошла презентация уникального корпоративного календаря "Жемчужины ММК-2018". На его страницах запечатлены работницы различных цехов и подразделений Магнитогорского металлургического комбината с символами предстоящего года - породистыми собаками: от русских борзых и немецкой овчарки до алабая и майорского мастифа.

Выпуск корпоративного календаря стал частью проекта "Жемчужина-2018" - традиционного конкурса красоты и талантов, организатором которого выступает фонд "Я-женщина" ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы комбината.

По словам председателя фонда "Я-женщина" Марины Сергеевой, организованная фотосессия - результат слаженной работы. При отборе из 200 пришедших на кастинг девушек, ни параметры, ни внешние данные роли не играли. Искали схожесть с заранее придуманными образами. В итоге взяли не 12 (по числу месяцев), а 13 фотомоделей - близнецы Анна и Марина Логачевы попали на одну страницу вместе с красавицами-таксами. Четко сработала команда профессиональных парикмахеров и визажистов от Веры Лихобабы.

Цена одного экземпляра фирменного календаря, вышедшего тиражом в 400 экземпляров, - 500 рублей. Вырученные от его продажи деньги организаторы направят на помощь больным детям, как и средства, которые планируется выручить за продажу картин, написанных "Жемчужинами" во время другого этапа проекта.

"Жемчужина" - это конкурс с сильной благотворительной составляющей. Его организатор - фонд "Я-женщина - оказывает поддержку семьям, в которых воспитываются больные дети, поэтому обязательным условием является участие конкурсанток в благотворительных акциях.