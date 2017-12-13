Молодые эрудиты ВСМПО померились знаниямиСегодня в 11:53
- Текст
В рамках интеллектуальной игры.
Интеллектуальная игра "Эрудиция-2017" выявила самых умных среди молодых знатоков ВСМПО. Блеснуть знаниями собрались 14 команд металлургов и сборная студентов авиаметаллургического техникума, гостеприимно предоставившего игрокам площади, сообщили "Уралиинформбюро" на предприятии.
Участникам предстояло преодолеть 12 этапов: ответить на вопросы из области истории, географии, международной политики, русского языка. Были и задания на смекалку и сообразительность. Например, нужно было вернуть словам и фразам истинное значение, подобрать верные трактовки к редко употребляемым словам, соединить государства и города Европы.
"Очень сложно даются задания по географии и истории, потому что эти предметы содержат большой объем информации, которую наугад не определишь, ее просто нужно знать! Но ничего - одна голова хорошо, а шесть - лучше!" - делится впечатлениями инженер по электронной микроскопии научно-технического центра ВСМПО Дмитрий Пастухов.
Самыми замысловатыми стали контрольные вопросы в конце каждого раунда. Такие задания имели свою цену: команды делали ставки - от десяти до сорока баллов, если ответ был правильным сумма ставки прибавлялась к общим очкам команды, а в ином случае - вычиталась.
Победителем двухчасового марафона на определение IQ, сообразительности, логики и мышления стала сборная цехов №№1, 2 и 16 "Эрудиты". Второй пришла к финишу команда "50 на 50" научно-технического центра. Бронзу получило "ОАО" из цеха №10.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Коммунальщики Среднего Урала встретят Новый год на дежурстве
Вместе с энергетиками.Сегодня в 18:01
Египетская певица села на 2 года из-за банана
Развратно съеденного.Сегодня в 17:58
"Чернобыльским" рейсом "Победы" заинтересовались в прокуратуре
Транспортной.Сегодня в 17:50
Тысячу сносим, восемьсот в уме
Челябинские бараки идут под снос.Сегодня в 17:46
Челябинский депутат встретит Новый год в СИЗО
Его арестовали на 2 месяца.Сегодня в 17:45
Полиция раскошелится на миллионы детективам без погон
Ради поимки преступников.Сегодня в 17:39
Дума приняла законопроект о выплатах за первенцев
В первом чтении.Сегодня в 17:37
Депутатский запрос про "город Бундестаг" насмешил соцсети
И расстроил парламентария.Сегодня в 17:17
Сына свердловского чиновника отправили за решетку за наркоторговлю
На 4,5 года.Сегодня в 17:11
Горобраз назвал "объединенные" школы Екатеринбурга
Из них можно будет выбирать.Сегодня в 17:05
Собчак поможет Юлии Савиновских
Чем сможет.Сегодня в 16:51
Менеджеров "Газпрома" в Сургуте пересадили на УАЗы
Элитные иномарки распродают со скидками.Сегодня в 16:29
"Уральские авиалинии" зачастили в Тель-Авив
Из Екатеринбурга.Сегодня в 16:27
Немцы подумывают стать партнером ИННОПРОМ-2019
Заявил генконсул Штефан Кайль.Сегодня в 16:21
Златоуст лишился двух старейших зданий города
Их снесли как "аварийные".
Главные новости
- Сегодня в 17:11Горобраз назвал "объединенные" школы Екатеринбурга
- Сегодня в 15:18Свердловские храмы возьмут под охрану тысячи полицейских
- Сегодня в 14:39В Алапаевском районе убили тысячу коров
- Сегодня в 13:51Адвокат солдата-самоубийцы раскрыла подробности резонансного дела
- Сегодня в 13:12Все уральцы получили дозу облучения от рутения-106
Аналитика
Тысячу сносим, восемьсот в уме
Челябинские бараки идут под снос.
Зачет по доступности
Сдают власти Южного Урала.
Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2
И сэкономил на коксе.