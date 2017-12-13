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Молодые эрудиты ВСМПО померились знаниямиСегодня в 11:53

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В рамках интеллектуальной игры.

Интеллектуальная игра "Эрудиция-2017" выявила самых умных среди молодых знатоков ВСМПО. Блеснуть знаниями собрались 14 команд металлургов и сборная студентов авиаметаллургического техникума, гостеприимно предоставившего игрокам площади, сообщили "Уралиинформбюро" на предприятии.

Участникам предстояло преодолеть 12 этапов: ответить на вопросы из области истории, географии, международной политики, русского языка. Были и задания на смекалку и сообразительность. Например, нужно было вернуть словам и фразам истинное значение, подобрать верные трактовки к редко употребляемым словам, соединить государства и города Европы.

"Очень сложно даются задания по географии и истории, потому что эти предметы содержат большой объем информации, которую наугад не определишь, ее просто нужно знать! Но ничего - одна голова хорошо, а шесть - лучше!" - делится впечатлениями инженер по электронной микроскопии научно-технического центра ВСМПО Дмитрий Пастухов.

Самыми замысловатыми стали контрольные вопросы в конце каждого раунда. Такие задания имели свою цену: команды делали ставки - от десяти до сорока баллов, если ответ был правильным сумма ставки прибавлялась к общим очкам команды, а в ином случае - вычиталась.

Победителем двухчасового марафона на определение IQ, сообразительности, логики и мышления стала сборная цехов №№1, 2 и 16 "Эрудиты". Второй пришла к финишу команда "50 на 50" научно-технического центра. Бронзу получило "ОАО" из цеха №10.

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