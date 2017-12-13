Уральский спасотряд возглавил Игорь МакаровСегодня в 10:18
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Его представили коллективу.
Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России возглавил Игорь Макаров.
"Игорь Юрьевич решительно нацелен на повышение боеготовности подразделения, укрепление материально-технической базы, внедрение современных спасательных технологий. Мы со своей стороны будем оказывать необходимую помощь и поддержку", - представил нового начальника отряда коллективу глава Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко. Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос создания филиала Уральского спасотряда в арктической зоне округа.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СРЦ, развитие отряда предполагает дополнительное оснащение техникой, оборудованием, средствами связи, вещевым имуществом. Часть поставок будет осуществлена до конца 2017 года.
Прежний начальник отряда Валерий Кудинов покинул пост по собственному желанию. За многолетний труд его представят к награждению.
Следует отметить, что на сегодняшний день в штате Уральского спасотряда числится 138 человек. Из них двое спасателей международного класса, 33 - первого класса.
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