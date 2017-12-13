В новом году.

2 января 2018 года в аэропорту Кольцово откроют прямой рейс в Коломбо. Возить уральских туристов на Шри-Ланку будет авиакомпания AZUR air на самолетах Boeing-767-300.

"Прямые перелеты из столицы Урала в аэропорт города Коломбо Бандаранайке возобновляются после многолетнего перерыва. Как правило, все последние годы на популярные курорты Шри-Ланки уральские туристы добирались с пересадками", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.

В 2017 году маршрутная сеть аэропорта Кольцово пополнилась восемью новыми международными направлениями - Даламан, Утапао, Фукуок, Шарджа, Бодрум, Катания, Пардубице и Минск. По итогам 11 месяцев этого года объем перевозок в международном секторе вырос на 68%. ТОП-5 наиболее популярных заграничных направлений составляют Анталья, Ларнака, Дубай, Прага и Душанбе.

Стоит отметить, что AZUR air нередко доставляет проблемы туристам - рейсы авиакомпании задерживаются как в Екатеринбурге, так и за рубежом. Например, в начале ноября самолет перевозчика в Дубай вылетел с 10-часовой задержкой, а месяцем ранее уральцы около 17 часов томились в аэропорту Нячанга, ожидая вылета.