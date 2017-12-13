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Эксперты составили перечень лучших брендов водки (Рейтинг)Сегодня в 11:32

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Оценивались состав и вкус.

Эксперты Роскачества исследовали водку 49 популярных российских брендов и не нашли "паленки". "В лицензированной рознице более 60% товаров и вовсе превосходят показатели ГОСТа и названы товаром повышенного качества", - заключили специалисты.

После проведенного анализа водку признали одним из самых качественных российских продуктов, передает "Уралинформбюро".

Беленькую стоимостью от 205 до 1 554 рублей за бутылку проверяли на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов, а также детально изучали качество воды, которая применялась при производстве.

"Кроме того, аккредитованные дегустаторы определили, какая водка пьется легко, а какую можно назвать по-настоящему горькой – профессиональное мнение экспертов рынка сыграло немаловажную роль в построении Роскачеством профессионального рейтинга вкуса водки от более мягких сортов к более жестким", - отметили в пресс-службе организации.


Рейтинг: roskachestvo.gov.ru

Эксперты подчеркивают, что речь идет только о лицензированной продукции. "Есть нелегальный сектор розничной торговли – например, магазины, не имеющие лицензии, павильоны, киоски, торговля с рук и так далее, где ежегодно реализуется порядка 250 миллионов литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и не соответствует обязательным требованиям технических регламентов", - отметил главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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