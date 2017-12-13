"Победа" сорвала знаковое мероприятие свердловским ликвидаторам аварии на ЧАЭССегодня в 12:26
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Задержкой рейса.
В аэропорту Кольцово 13 декабря на несколько часов задерживается вылет самолета до Москвы авиакомпании "Победа".
"Рейс авиакомпании задерживается в связи с подготовкой воздушного судна. С пассажирами работают представители компании", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.
В Москву "Победой" должна была вылететь свердловская делегация ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - на открытие мемориала на Поклонной горе.
"Нам сорвали мероприятие. Люди едут за свой счет. 25 человек - пенсионеры, инвалиды, орденоносцы", - сказал председатель екатеринбургского филиала союза "Чернобыль" Александр Алексеев.
Boeing-737 должен был вылететь в Москву в 07:00, но время вылета постоянно переносилось. По словам пассажиров, они полтора часа просидели в самолете, после чего, без объяснения причин, их переместили в здание аэропорта. По данным онлайн-табло, вылет назначен на 13.00.
"Рейс DP-406 задержан по технической причине: сработала сигнализация о некорректной работе системы противоскольжения. Командир принял решение о необходимости дополнительной проверки системы. Борт отбуксировали с точки запуска к месту стоянки. Пассажиры будут пересажены на ближайшие рейсы других авиакомпаний. Им предоставлены напитки и питание", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Победы".
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