×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Победа" сорвала знаковое мероприятие свердловским ликвидаторам аварии на ЧАЭССегодня в 12:26

  • Текст

Задержкой рейса.

В аэропорту Кольцово 13 декабря на несколько часов задерживается вылет самолета до Москвы авиакомпании "Победа".

"Рейс авиакомпании задерживается в связи с подготовкой воздушного судна. С пассажирами работают представители компании", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.

В Москву "Победой" должна была вылететь свердловская делегация ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - на открытие мемориала на Поклонной горе.

"Нам сорвали мероприятие. Люди едут за свой счет. 25 человек - пенсионеры, инвалиды, орденоносцы", - сказал председатель екатеринбургского филиала союза "Чернобыль" Александр Алексеев.

Boeing-737 должен был вылететь в Москву в 07:00, но время вылета постоянно переносилось. По словам пассажиров, они полтора часа просидели в самолете, после чего, без объяснения причин, их переместили в здание аэропорта. По данным онлайн-табло, вылет назначен на 13.00.

"Рейс DP-406 задержан по технической причине: сработала сигнализация о некорректной работе системы противоскольжения. Командир принял решение о необходимости дополнительной проверки системы. Борт отбуксировали с точки запуска к месту стоянки. Пассажиры будут пересажены на ближайшие рейсы других авиакомпаний. Им предоставлены напитки и питание", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Победы".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×