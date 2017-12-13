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Все уральцы получили дозу облучения от рутения-106Сегодня в 13:12

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Равную 10 минутам воздействия естественных источников радиации.

ФГУП ПО "Маяк" не причастно ни к одному выбросу какого бы то ни было радионуклида в последнее время. Такое заявление сделал советник генерального директора предприятия по науке и экологии Юрий Мокров, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-трансляции, передает "Уралинформбюро".

Рутений-106 является продуктом работы ядерных реакторов, и "Маяк" по роду своей деятельности каждый день встречается с ним. Более того, вещество постоянно поступает в окружающую среду - с естественными выбросами, подчеркнул Мокров.

Рутений в воздухе на "Маяке" обнаружили еще в начале октября, но так как концентрация была крайне мала, не придали этому значения. "И только после начала информационного шума, когда стали показывать пальцем на "Маяк", мы снова провели анализ, включая анализ всего технологического оборудования нашего предприятия", - отметил представитель ФГУП.

После исследований был сделан вывод о "транзитном" присутствии радионкулида. Практически день в день следы рутения-106 были зафиксированы на огромной территории - от Франции до Уральских гор, а также в Сибири и Казахстане. При этом его концентрации оказались примерно одинаковыми, чего не было бы при выбросе опасного вещества на каком либо предприятии - в эпицентре показатели бы зашкаливали.

Назвал Мокров и точные сроки инцидента - с 25 сентября по 4 октября. За это время каждый из уральцев получил дозу облучения от рутения, равную той, что получает за 10 минут жизни от естественных источников радиации, отметил он.

Ранее по теме:
Межведомственная комиссия не нашла на "Маяке" рутения-106

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